Maltempo a Milano, grosso albero finisce nel Lambro: intervengono i vigili del fuoco | Foto

Era in mezzo a fiume Lambro e avrebbe potuto creare seri danni se fosse scivolato a valle. Nel pomeriggio di martedì 27 giugno i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno tolto il grosso albero dalle acque in cui era stato trascinato in seguito alle piogge di lunedì 26 giugno.

I vigili del fuoco sono intervenuti vicini a via Caduti di Marcinelle con un'autogru, un'autopompa e un'autoscala, oltre agli uomini del nucleo Saf che hanno estratto il tronco dalle acque del fiume. È solo l'ultimo intervento dei pompieri per il maltempo, nelle scorse sono intervenuti a Garbagnate Milanese dove una tromba d'aria aveva scoperchiato un capannone, a Rho dove un albero era caduto in mezzo alla strada.

Piogge e vento si potrebbero abbattere su Milano nelle prossime ore: la protezione civile della regione Lombardia ha infatti emesso un avviso di moderata criticità - livello di pericolo tre su quattro - per “rischio idraulico” e “temporali forti” a partire dalla mezzanotte di giovedì 28 giugno.