Si rompe tubatura dell'acquedotto: strade allagate e black out

Black out nella serata di venerdì nel quartiere Feltre a Milano, nella periferia est della città. La responsabilità sta in una tubazione dell'acquedotto che si è rotta verso le sette e un quarto. Questo ha provocato una fuoriuscita d'acqua in via Ronchi e nelle strade circostanti.

Video di Cecilia C.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'acqua ha dapprima invaso una cabina elettrica sotterranea. Questo ha provocato sia il black out elettrico nella zona e un parziale allagamento anche nelle strade. In serata le squadre di pronto intervento di MM, che si occupa della gestione idrica in città, si sono recate sul posto per rimediare al problema.

«Già quest'estate avevo segnalato personalmente il problema della mancanza di elettricità che si verificava ogni qualvolta piovesse e della scarsa cura e manutenzione di tutta l'intera zona», il commento di Marco Cagnolati, consigliere del Municipio 3, che sottolinea che non è la prima volta che accade.