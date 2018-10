Cane scappa in metro e fugge in galleria: salvato dalla security Atm, treni fermi per 20'

Ha costretto gli agenti di Atm a una lunga rincorsa. Poi, fortunatamente, alla fine si è arreso.

Singolare fuoriprogramma martedì pomeriggio sulla linea verde della metropolitana di Milano, teatro del tentativo di fuga di "Richard", un beagle di tre anni. Alle 18.40, il cagnolino è sfuggito al controllo della sua padrona e della dog sitter e si è infilato nel tunnel in direzione Gessate.

Sulle sue tracce si sono messi due addetti della security di Atm, che sono riusciti a bloccarlo soltanto venti minuti dopo in un parchetto accanto alla stazione della M2 a Cimiano, anche grazie all'intervento delle due donne.

Per salvare l'animale e permettere l'intervento degli agenti, l'azienda è stata costretta a sospendere la circolazione della verde per 23 minuti, con ventiquattro treni - in entrambe le direzioni - costretti allo stop.

Per questo, con ogni probabilità la proprietaria del cane sarà multata per interruzione di pubblico servizio.