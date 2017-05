Mattoncini Lego e "talpa Stefania": il cantiere della metropolitana M4 apre ai cittadini

Il cantiere della M4 apre di nuovo le porte ai cittadini. Domenica 21 maggio si potranno attraversare le recinzioni e vedere da vicino le gallerie scavate dalla talpa Stefania, camminare lungo il mezzanino della futura stazione Susa o, ancora, ascoltare le informazioni e le curiosità raccontate da ingegneri e tecnici impegnati nella costruzione di questa nuova opera per Milano.

Una novità particolare caratterizzerà questo terzo “open day” di M4: nei giardini di viale Argonne, tra via Lomellina e via Cortona, oltre allo stand per registrarsi sarà presente uno spazio realizzato in collaborazione con il Gruppo Lego: in attesa di entrare in cantiere, i piccoli costruttori potranno dare prova della loro creatività in un’area di gioco libero colma dei famosi mattoncini colorati.

Per partecipare alla visita – dalle 10 alle 18 (con pausa delle visite tra le 13 e le 14) – basta registrarsi, si può fare anche online compilando e inviando un modulo questo indirizzo.