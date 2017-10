Milano, arrestato pusher di shaboo: in tasca dodici dosi della droga "che rende zombie"

Il suo fare sospetto ha subito insospettito gli agenti. Il cui fiuto non ha sbagliato.

Un uomo di cinquantuno anni, cittadino filippino, è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica in viale Romagna a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Verso le tre, i poliziotti - impegnati in un normale servizio di pattugliamento - sono stati "incuriositi" dal cinquantunenne, fermo all'esterno di un condominio come se fosse in attesa di qualcuno. A quel punto, gli agenti hanno deciso di avvicinarlo, identificarlo e perquisirlo.

In tasca al filippino, gli uomini delle Volanti hanno trovato soldi in contanti - in banconote di diverso taglio - e 1,2 grammi di shaboo, la potente droga sintetica molto diffusa tra le comunità asiatiche e ormai sbarcata da tempo a Milano.

Ogni dose di shaboo che viene spacciata è di un decimo di grammo - quindi l'uomo, al momento del controllo, aveva in tasca dodici dosi - e viene venduta a circa quaranta euro.

La sostanza - aveva spiegato senza troppi giri di parole il comandante del Nucleo Investigativo Michele Miulli dopo un maxi sequestro di shaboo - "trasforma gli assuntori in larve umane, in zombie”.