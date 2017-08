Milano, paura in piscina: bimba di due anni rischia di annegare, portata in ospedale

Paura domenica mattina alla "piscina Romano" di via Zanoia a Milano.

Poco dopo l’una, per motivi ancora da chiarire, una bimba di due anni è rimasta per qualche secondo con la testa sott'acqua. Non è chiaro ad ora se la bimba sia caduta accidentalmente in acqua o se fosse già in piscina e sia “semplicemente” rimasta con la testa sotto troppo a lungo, bevendo.

Fortunatamente, la piccola è stata subito tirata fuori dalla piscina dai bagnini, che hanno immediatamente allertato i soccorritori del 118, intervenuti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica.

All’arrivo del dottore, la bimba era cosciente e con qualche lieve difficoltà respiratoria. A quel punto, il medico ne ha disposto il trasporto in codice giallo al Fatebenefratelli di Milano: le sue condizioni non sono preoccupanti, ma i soccorritori hanno chiesto al personale del pronto soccorso di valutare l’eventuale presenza di acqua nei polmoni.

Nella piscina Romano sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano.