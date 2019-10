A Milano il palazzo "speciale" (con un'oasi privata): mangia lo smog e si "pulisce da solo"

Facciata che si pulisce praticamente da sola. Pannelli fotovoltaici e smog cancellato. Guarda al futuro "nòvAmpère", il nuovo progetto residenziale nel cuore di Città Studi - proprio in via Ampère - che è stato ufficialmente terminato lunedì.

Il 28 ottobre, infatti, sono stati consegnati i primi appartamenti del nuovo "villaggio", che può vantare anche un giardino privato di 4mila metri quadrati all'interno del complesso residenziale.

Vero punto di forza della costruzione è la facciata realizzata in Tx, uno speciale cemento in grado di autopulirsi "mangiando" lo smog. In più nel condominio, iper tecnologico, sono presenti sistemi di domotica, sistema di riscaldamento e raffrescamento geotermico e pannelli fotovoltaici.

Nelle aree comuni - spiegano dall'impresa Rusconi, che ha curato il progetto - trovano spazio la palestra attrezzata e l’area giochi per i bimbi, oltre al giardino, una sorta di oasi privata, con alberi ad alto fusto.