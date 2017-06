Milano, crollo in una casa Aler a Città Studi: donna travolta e ferita da pezzi del soffitto

Crollo in una casa Aler di Milano. Nella notte tra giovedì e venerdì della settimana scorsa, infatti, l’intonaco del soffitto di un’abitazione di via Botticelli 6 - zona Città Studi - ha ceduto, collassando sul pavimento.

Il crollo - denuncia il Movimento cinque stelle della Lombardia - ha coinvolto l’inquilina, una donna di settanta anni, che è stata travolto dai pezzi del soffitto. Ferita, fortunatamente in maniera non grave, la settantenne è stata trasportata in ospedale e poi dimessa.

Lo stesso M5s ha presentato un'interrogazione regionale a prima firma della consigliera Iolanda Nanni, che ha attaccato la gestione del nuovo presidente di Aler, Mario Angelo Sala. “E’ assurdo - le parole della grillina -. Ho saputo che l'inquilina aveva più volte contattato gli uffici di Aler Milano per segnalare la presenza di infiltrazioni d'acqua nel soffitto, ma non ha mai ricevuto assistenza, né Aler ha effettuato sopralluoghi per valutare la gravità del caso ed approntare i necessari interventi”.

“Delle tre filiali di Milano Nord-Ovest - il j’accuse della Nanni -, nessuna ha dato riscontro all'inquilina, nessuna ha provveduto a far predisporre un sopralluogo e una perizia e a valutare la gravità della situazione. Cosa bisogna aspettare per intervenire? Che ci scappi il morto?”.