Droga a Milano: la polizia arresta "Ajeje Brazorf"

Per cercare di non dare nell'occhio, sull'etichetta del citofono aveva scritto il nome di "Ajeje Brazorf", il mitico personaggio interpretato da Aldo (del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo) nel film "Tre uomini e una gamba" e in numerosi sketch dal vivo. Il personaggio, per intenderci, che, beccato dal controllore del tram senza biglietto, inventa un nome per evitare di farsi recapitare a casa la multa.

Lo stratagemma non è però granché servito al cinquantaduenne A.R., italiano che vive in compagnia del suo cane in un appartamento di via Amadeo, zona Città Studi. Gli agenti del Commissariato Lambrate si sono recati a casa sua, con lo stratagemma di dovere consegnare una raccomandata, e gli hanno trovato 77 grammi di droga (tra hashish e marijuana) oltre a 145 euro. Tutto è stato sequestrato.

L'uomo risulta disoccupato da circa tre anni e, evidentemente, ha pensato di guadagnarsi da vivere spacciando droga.