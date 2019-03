Milano, tenta di scappare con un escavatore e prende a sassate i poliziotti: arrestato

Stava cercando di rubare con un bobcat dal cantiere di Piazza Leonardo Da Vinci, davanti al Politecnico di Milano. Quando ha visto gli agenti della questura ha preso delle pietre da terra e le ha lanciate addosso ai poliziotti. L'epilogo? Le manette con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, nei guai un romeno di 36 anni.

Tutto è iniziato intorno alle 22.30 di lunedì 18 marzo quando l'uomo è entrato nell'area del cantiere e ha cercato di portare via l'escavatore ma è squillato l'allarme del mezzo e sul posto sono intervenuti gli agenti di via Fatebenefratelli. Resosi conto di essere alle strette il 38enne ha cercato di guadagnare la fuga lanciando delle pietre addosso alle forze dell'ordine, ma non è servito a nulla. È stato inseguito, braccato e arrestato dagli agenti.