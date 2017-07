Entra in libreria e ruba mille euro dalla borsa di una dipendente

Non era appassionato di libri, ma interessato agli oggetti che poteva eventualmente arraffare. E' stato però individuato e arrestato.

Parliamo di un uomo di 59 anni, peruviano e incensurato, che all'una e un quarto del 26 luglio è entrato nella libreria Cortina Città Studi di via Pascoli. Inizialmente si è aggirato tra gli scaffali, ma poi ha puntato con decisione sul retro del negozio, dove i dipendenti lasciano i loro effetti personali.

Qualcuno però lo ha notato e - immediatamente - si è anche reso conto che, dopo che lui era uscito dal retro, una borsa era per terra.

Così il peruviano è stato bloccato prima che se ne andasse dalla libreria. In tasca aveva mille euro in contanti, prelevati proprio da quella borsa. L'arrivo della polizia ha fatto il resto: è finito in manette.