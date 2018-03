Milano, vanno a rubare il rame nel cantiere con il carrellino della spesa: arrestati due uomini

Avevano appena tagliato la recinzione del cantiere ed erano pronti a entrare in azione, con tanto di carrellino per "viaggiare" più comodi. Purtroppo per loro, però, proprio in quel momento sono arrivati i carabinieri, che hanno sventato il loro blitz.

Due uomini - un cittadino italiano di 46 anni e un bulgaro di 55 - sono stati arrestati mercoledì sera con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. Ad allertare i militari, verso le 21.30, è stata una donna che ha visto la coppia armeggiare vicino al cantiere di Banca Intesa in via Pascoli, in zona Città Studi.

Al loro arrivo, i carabinieri hanno sorpreso i due che stavano per oltrepassare la recinzione per andare "a caccia" di rame. I due, che hanno diversi precedenti e non hanno una dimora fissa, avevano un carrellino di quelli usati per la spesa dove nascondere il bottino. Per loro sono scattate le manette in flagranza.