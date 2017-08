L'intimidazione: le incendiano l'auto fuori da casa

Si è trovata la sua macchina incenerita sotto casa. Un gesto che ha il sapore di un "avvertimento" quello avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì 2 agosto in via Pacini a Milano (zona Piola).

Tutto è accaduto intorno alla mezzanotte quando una donna di 36 anni ha trovato la sua Mercedes Classe A completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno spento le fiamme e avviato i primi accertamenti. Non è stato un rogo accidentale dato che sulla ruota sinistra — come riferito dalla Questura — sono stati trovati dei frammenti di un "innescante" utilizzato per appiccare l'incendio, verosimilmente una molotov.

La donna ha denunciato il fatto alla polizia e ha riferito di non aver mai subito intimidazioni o minacce. Sul caso indagano gli agenti di via fatebenefratelli.