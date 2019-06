Piscina Romano, lavori finiti al centro balneare di Città Studi. Festa di riapertura domenica 23 giugno

E' pronta a riaprire giovedì 20 giugno la piscina Guido Romano a Città Studi, tra via Ponzio e via Ampere, dopo i lavori di riqualificazione iniziati il primo di aprile. La vasca è stata impermeabilizzata, gli spogliatoi e il solarium sono stati tinteggiati, il muro di recinzione è stato sistemato nelle parti ammalorate.

E per la riapertura, è prevista una festa per domenica 23 giugno, a partire dalle 14.30, con l'assessore Pierfrancesco Maran (urbanistica) e la presidente del Municipio 3 Caterina Antola.

"La piscina Romano torna ad essere un centro balneare di eccellenza in perfetto tempismo con la stagione estiva, senza dispersioni idriche e con un nuovo look per spogliatoi e solarium", spiegano Roberta Guaineri (assessore allo sport) e Pierfrancesco Maran (assessore all'urbanistica). E in autunno verranno riqualificati i giardini di via Zanoia dedicati ai più piccoli.

Piscina costruita nel 1929

"La Piscina Romano viene restituita agli abitanti del quartiere che tanto l’apprezzano, rinnovata e ancora più bella", è il commento della presidente di MilanoSport Chiara Bisconti. "Si tratta di un punto di riferimento per il quartiere, la cui riqualificazione è sempre stata una priorità per noi", aggiunge Caterina Antola, presidente del Municipio 3.

Costruita nel 1929 nello stile architettonico dell'epoca e progettata, come la piscina Cozzi, dall'architetto Luigi Secchi, è dedicata a Guido Romano, noto ginnasta italiano. All’interno del centro balneare si può infatti vedere la lapide dedicatagli dal Comune di Milano e dalla famiglia. La vasca rettangolare di 4 mila metri quadri sorge in prossimità di un parco che offre il servizio di un chiosco bar.