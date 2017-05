Accoltellato in faccia dentro il minimarket, riesce ad 'ingabbiare' uno dei rapinatori

Gli sfregiano il volto e lo accoltellano durante una rapina al minimarket ma lui, insieme al fratello, riesce a rinchiudere uno dei malviventi nel negozio fino all'arrivo dei carabinieri. E' finita male la tentata rapina da parte di due uomini all'interno un piccolo supermercato etnico in viale Romagna, zona Città Studi a Milano. Uno è stato arrestato mentre l'altro è braccato dai militari.

I due uomini, armati di coltello, hanno fatto irruzione nel locale, intorno alla mezzanotte e trenta di mercoledì. La coppia ha subito puntato l'arma contro l'unico titolare presente nel locale, un ragazzo bengalese di ventitré anni. L'altro socio, suo fratello maggiore, si era appena allontanato. Durante il 'colpo', in un momento di concitazione, la vittima viene accoltellata sul volto prima e sull'addome poi.

L'uomo, ferito e sanguinante, riesce lo stesso ad avvertire il fratello, che arriva immediatamente. Insieme riescono a rinchiudere nel locale uno dei malviventi, caduto a terra durante la lite. L'altro, invece, fa perdere le sue tracce prima dell'arrivo dei carabinieri, avvertiti dal maggiore dei negozianti.

Il ferito viene soccorso dai medici del 118 intervenuti con un'ambulanza e un'automedica. Per lui, ricoverato alla Clinica Città Studi, almeno venti punti di sutura sul volto e una ferita superficiale su un fianco. L'aggressore in gabbia, rinchiuso dietro la saracinesca del minimarket, viene 'liberato' dai militari del nucleo Radiomobile. E' un cittadino iracheno di ventotto anni e senza precedenti penali. Ora si trova in carcere.