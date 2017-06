Anziana aggredita e rapinata in zona Città Studi: spinta per terre, si frattura una gamba

Ha riportato una frattura ad una gamba e tanto, tantissimo, spavento. Vittima di una rapina avvenuta in pieno giorno, in zona Città Studi a Milano, è un'anziana di ottantacinque anni.

La signora è stata assalita in via Caccianino, una stradina privata che collega via Vallazze e via Porpora, intorno alle dieci di sabato. Tutto per rubarle una collanina di bigiotteria.

Secondo quanto ricostruito da Nicola Palma sul Il Giorno, l'anziana stava rincasando dopo aver fatto la spesa quando si è sentita afferrare alle spalle da un uomo, che lei descriverà ai carabinieri intervenuti sul posto come presumibilmente straniero di carnagione olivastra. Dopo averle strappato la collana, poi la spintona facendola rovinare a terra.

L'ottantacinquenne è stata ricoverata nella Clinica Città Studi mentre il malvivente ha fatto perdere le proprie tracce scappando a piedi lungo via Vallazze. Ora è ricercato.