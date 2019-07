Minaccia la farmacista con un cacciavite e si fa dare l'incasso, poi scappa. La rapina

La farmacia di via Amadeo 40, in zona Città Studi, è stata rapinata nella giornata di sabato 6 luglio. Il malvivente è in fuga e non è stato ancora rintracciato.

Tutto è successo in pochi istanti intorno a mezzogiorno e mezza. La farmacista - una donna italiana di 53 anni - si è vista di fronte all'improvviso un italiano sulla trentina che le ha puntato un cacciavite e l'ha minacciata, ordinandole di consegnare l'incasso.

La donna ha eseguito sotto la minaccia dell'arnese e gli ha dato i contanti dalla cassa. Non è possibile al momento indicare il valore del bottino. Lui ha preso il denaro e se n'è andato a piedi. Di lui nessuna traccia ma la polizia, intervenuta sul posto, sta cercando di ricostruire i movimenti per individuarlo.