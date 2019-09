19enne sorpresa a spacciare in strada di periferia: arrestata

L'hanno sorpresa con 17 grammi di ketamina e altra droga, oltre a diverse centinaia di euro in contanti. Nei guai è finita una ragazza di 19 anni, arrestata martedì pomeriggio dalla polizia con l'accusa di spaccio. La giovane si trovava in strada, in via Valvassori Peroni, e ha attirato l'attenzione dei poliziotti di pattuglia che, intorno alle cinque di pomeriggio, hanno deciso di procedere a un controllo.

Gli agenti ci hanno visto giusto: la 19enne, che si trovava nel lato sud della via, dove c'è una strettoia e poi un passaggio pedonale, è stata sorpresa con la ketamina (un anestetico con effetti anche allucinogeni, che è sempre più utilizzato nei rave party) e anche con altre sostanze: piccole quantità di ecstasy, hashish e marjuana. La ragazza aveva inoltre 800 euro in contanti.

Arrestata

In casa (è residente in provincia di Bergamo) le è stato poi trovato il materiale per confezionare le dosi di droga. Così la 19enne è stata arrestata e portata in carcere. Diversi anni fa in via Valvassori Peroni era presente un gruppo di "squatter" che aveva occupato tre casolari abbandonati organizzando spesso feste e rave party.