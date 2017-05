Ingerisce otto ovuli di eroina alla vista dei carabinieri: arrestato

Camminava tranquillamente in strada, a Milano, in pieno giorno, con otto ovuli pieni di eroina. E - alla vista dei carabinieri di pattuglia - non ha esitato a ingerirli, temendo di essere controllato e scoperto. Il trucco, però, non gli è servito. Perché i militari hanno visto la scena e lo hanno ovviamente fermato per il controllo di rito.

E' successo nel primo pomeriggio di giovedì 18 maggio, intorno alle due, in via Sangallo (zona viale Argonne). Il trentaduenne aveva con sé anche mille e cinquecento euro, di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

I carabinieri lo hanno portato al Policlinico per accertamenti, visto che aveva ingerito gli ovuli; poi lo hanno arrestato per spaccio di droga.