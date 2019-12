Via Bassini, sospeso il taglio degli alberi: Politecnico "convocato" a Palazzo Marino

E' stato sospeso per alcuni giorni il taglio dei 140 alberi di via Bassini, iniziato in "sordina" mercoledì. L'annuncio però era già stato fatto e questo aveva provocato una ferma reazione da parte di diversi residenti nella zona oltre che di studenti e docenti del Politecnico: tra questi ultimi, in prima fila Arianna Azzellino, diventata di fatto "portavoce" della battaglia.

Il Politecnico costruirebbe al posto degli alberi la nuova sede del dipartimento di Chimica. Ma l'abbattimento degli alberi non piace praticamente a nessuna delle "parti in causa" e anche Carlo Monguzzi, esponente del Pd e presidente della commissione ambiente in consiglio comunale, si è fatto carico della questione convocando una seduta di commissione per le quattrro di pomeriggio di venerdì 6 dicembre.

Alla commissione parteciperanno sia l'assessore al verde e urbanistica Pierfrancesco Maran sia il rettore del Politecnico Ferruccio Resta, che cercherà di spiegare ai consiglieri di Palazzo Marino il perché di questa operazione. E sarà "accolto" in piazza della Scala da un presidio di contrari.