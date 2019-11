Lo controllano in stazione, si scaglia contro militari e poliziotti e scappa: catturato e denunciato

Si sono insospettiti perché stava fumando una sigaretta fatta a mano, presumibilmente a base di hashish. Lo hanno controllato ma l'uomo si è ribellato ed è scappato: dopo un lungo inseguimento è stato nuovamente fermato e stavolta denunciato per resistenza.

E' successo alla stazione di Lambrate poco dopo la mezzanotte. Ad accorgersi dell'uomo è stata una pattuglia militare dell'Esercito in servizio di vigilanza e affiancamento alla polizia ferroviaria, nei pressi del binario 7 della stazione. L'uomo è stato avvicinato dai militari per un controllo. Oltre alla sigaretta artigianale di hashish aveva un sacchetto di plastica con sette bottiglie di birra.

Scappa dal posto di polizia, catturato

Portato negli uffici della polizia ferroviaria, l'uomo si è ribellato ai militari e agli agenti e si è dimenato lanciando alcune lattine e strattonando uno dei poliziotti, arrivando anche a rompergli la fondina d'ordinanza, per poi scappare dagli uffici stessi. Militari e agenti si sono lanciati all'inseguimento e, più tardi, lo hanno catturato e bloccato, riportandolo al punto di polizia ferroviaria di Lambrate per l'identificazione. E' stato poi denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.