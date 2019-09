Ruspe in azione davanti ai bimbi, demolita la scuola di via Brocchi: come sarà quella nuova

Ruspe in azione e operai al lavoro, tutto davanti ai bambini. È iniziata nella mattinata di mercoledì 18 settembre questa mattina la demolizione della scuola primaria di via Brocchi 5 a Milano.

Le operazioni di demolizione, scattate dopo la bonifica dell'amianto, sono scattate alla presenza dell’assessore all’educazione Laura Galimberti, del presidente del Municipio 8 Simone Zambelli, degli assessori di Municipio Giulia Pelucchi e Giovanni del Genio e di circa quaranta bambini dell’Istituto Comprensivo Riccardo Massa.

La ricostruzione dell’edificio della nuova scuola in legno partirà la prossima primavera e saranno realizzate 20 aule, laboratori per 600 alunni, un auditorium da 100 posti, una palestra di oltre 800 metri quadrati, una biblioteca (tutti i servizi avranno accessi indipendenti per poter essere utilizzati anche in orari extrascolastici), orti didattici, giardino d’inverno, parco musicale e un’arena multisport. I bambini della Scuola Primaria di via Brocchi erano stati trasferiti in via Quarenghi nel settembre 2017.