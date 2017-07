Sorpreso con 4mila euro in contanti e cinque documenti falsi: arrestato

Aveva in tasca tre carte d'identità romene e due patenti. Tutte contraffatte. È stato arrestato con l'accusa di possesso di documenti falsi dagli agenti del 113. Nei guai un cittadino romeno di trentatré anni.

L'uomo — come spiegato dalla Questura — è stato fermato nella serata di giovedì 27 luglio dai poliziotti del commissariato Lambrate mentre parlava con un uomo vicino a una tavola calda in via Civitavecchia a Milano. Durante il controllo è scattata la perquisizione al termine della quale gli agenti hanno trovato i documenti falsi e quattromila euro in banconote, suddivise in quattro mazzette.

Per il 33enne sono scattate le manette e nella giornata di venerdì è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Milano. La seconda persona controllata, un cittadino ucraino, è risultata estranea alla vicenda. Sui documenti falsi sono in corso accertamenti, hanno fatto sapere gli agenti di via Fatebenefratelli.