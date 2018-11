Milano, pusher arrestato per caso dalla polizia: era vestito come il ladro di un appartamento

Quando il destino decide c'è poco da fare: esemplare il caso dello spacciatore arrestato dalla polizia nella giornata di giovedì, durante il pomeriggio.

Attorno alle 18, a finire in manette è un giovane spacciatore raggiunto dalla polizia perché corrispondeva alla descrizione di un ladro d'appartamento segnalato poco prima da alcuni condomini di un edificio poco lontano dal luogo dell'arresto, tra via Casoretto e largo Vincenzo Gemito, in zona Lambrate a Milano.

Quando fermano quell'uomo con il maglione e il giubbotto blu, gli agenti si aspettano di trovare un potenziale ladro e invece, per loro grande sorpresa, trovano uno spacciatore. Addosso nasconde un centinaio di grammi di hashish e circa 900 euro in banconote di piccolo taglio, sulla cui provenienza ci sono pochi dubbi. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere.