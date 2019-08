Sfondano entrata dell'asilo nido per rubare in un appartamento: presi

Hanno forzato la persiana di un asilo nido per poter rubare nell'appartamento accanto. Ma una vicina sentendoli armeggiare ha chiamato la polizia, che ha fermato due di loro e li ha arrestati. È accaduto alle 21:30 di martedì in via Carpi, zona Casoretto. A finire in manette con l'accusa di furto aggravato sono stati due cileni di 37 anni. Il terzo complice invece è riuscito a far perdere le proprie tracce.

I malviventi hanno sfondato l'entrata dell'asilo, al piano terra, con lo scopo di introdursi, attraverso una grata, nell'appartamento accanto, dove hanno rubato alcuni pc e tablet. La condomina però sentendo dei rumori provenire dal cortile interno si è affacciata cogliendo i tre in flagrante, e a quel punto ha chiamato le forze dell'ordine. Intanto due dei ladri sono usciti dal portone dell'edificio e hanno tentato di scappare. Il terzo invece si è chiuso all'interno della scuola per poi fuggire da un'altra uscita.

Accorsi sul posto gli agenti sono riusciti a fermare i primi due ladri, che vedendosi in trappola hanno lasciato cadere la borsa contenente la refurtiva. All'interno dell'abitazione erano installate delle telecamere che hanno filmato il furto rendendo il riconoscimento certo. Dopo accertamenti, è risultato che uno dei due arrestati era anche destinatario di un ordine di carcerazione con condanna a due anni per ricettazione.