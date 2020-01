Milano, infortunio sul lavoro nella cantina della chiesa: operaio portato in salvo dai pompieri

È stato accompagnato al Policlinico in codice giallo l'operaio di 35 anni che nella tarda mattinata di giovedì 16 gennaio è rimasto vittima di un infortunio mentre stava lavorando su una cabina elettrica nello scantinato della basilica dei Santi Nereo e Achilleo di via Pannonia a Milano (zona Acquabella).

Tutto è accaduto un attimo prima delle 11, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. A lanciare l'allarme è stato il collega del 35enne che, dopo essersi allontanato per alcuni secondi mentre l'operaio stava trapanando una parete, lo ha trovato a terra semi-cosciente. Non è chiaro se si sia trattato di un malore o di un incidente: il lavoratore ha riferito ai soccorritori di non ricordare cosa gli è accaduto.

Per trarlo in salvo sono intervenuti anche i vigli del fuoco del comando provinciale di Milano: hanno collaborato con i sanitari del 118 per portare il 35enne fuori dallo scantinato. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

I soccorsi in azione

Video - I vigili del fuoco e i sanitari del 118 in azione (Video di Giulio Tufo per Mt)

Incidente sul lavoro: gravissimo un operaio

Poco prima, intorno alle 9.10, un operaio di 44 anni era rimasto gravemente ferito in un cantiere di Assago: il lavoratore è precipitato al suolo quando la piattaforma su cui stava lavorando si è ribaltata.