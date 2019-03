Investito da un treno nella stazione di Lambrate: morto

Una persona è morta dopo essere stata travolta da un treno. È accaduto nella mattinata del 5 marzo, dopo le 10, nella stazione ferroviaria di Lambrate. Sul posto sono arrivati polizia ferroviaria, vigili del fuoco e 118, intervenuto con un'ambulanza e un'automedica. Per la vittima però era già troppo tardi e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo quanto riferito dalla polizia ferroviaria a perdere la vita è stato un uomo anziano. Le sue generalità, compresa la sua età, rimangono ignote: non gli è stato trovato addosso alcun tipo di documento. La testimonianza del macchinista, che ha visto l'uomo lanciarsi sotto al treno, e le immagini delle telecamere che hanno ripreso tutta la scena, rivelano che si è trattato di un gesto volontario. A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine è stato lo stesso conducente del convoglio.

Traffico ferroviario rallentato

A causa del tragico incidente, come spiegato da Trenitalia in una nota: "Il traffico ferroviario nel nodo di Milano è rallentato". In particolare, come precisato dall'azienda di trasporti, "i treni in arrivo e in partenza utilizzano gli altri binari disponibili con ritardi fino a 20 minuti".