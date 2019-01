Paura per un'anziana a Milano: pedinata e aggredita da un bandito nell'androne di casa

L'ha pedinata fino all'androne del condominio. Poi, una volta dentro, l'ha minacciata facendosi consegnare la borsa. Poi, quando stava per fuggire, è tornato indietro e le ha controllato le tasche per verificare se ci fosse ancora qualcosa. A quel punto lei, un'anziana di 80 anni, ha urlato per chiedere aiuto e l'aggressore l'ha spintonata facendola cadere a terra. Prima di scappare definitivamente.

Mattinata violenta in via Pietro Andrea Saccardo, zona Lambrate a Milano: lunedì attorno alle 9 un malvivente - descritto dalla vittima come un italiano - ha rapinato una signora milanese della borsetta con pochi spiccioli all'interno. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della questura. I poliziotti, dopo aver ascoltato il racconto della pensionata, hanno attivato un'attività di ricerca del bandito. Per il momento senza successo.

L'80enne, per fortuna, non ha riportato conseguenze e nonostante la caduta non ha ritenuto necessario chiamare i soccorritori del 118.