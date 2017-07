Piazza Rimembranze di Lambrate, al via i lavori di riqualificazione

Con diversi mesi in anticipo rispetto alle previsioni, sono partiti i lavori di riqualificazione della piazza lungo viale Rimembranze di Lambrate. Il progetto prevede la sistemazione dell'area esterna ai binari del tram, il riassetto della pavimentazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali.

Per rendere fruibile la piazza, l’area centrale verrà divisa in quattro sezioni, ognuna caratterizzata da un diverso tipo di attività: nei quattro spicchi saranno infatti posizionate panche e tavoli in granito e in pietra con seduta, cassoni in legno per la realizzazione di piccoli orti, un campo gioco per la petanque e tavoli da ping pong. I lavori avranno una durata di circa 3 mesi.

"Con questo intervento, richiesto dai cittadini e concordato con il Municipio 3, ridiamo decoro e vitalità alla piazza", sottolinea l’assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran: "Siamo riusciti ad anticiparne la realizzazione per consentirne la piena fruizione già a partire da quest’autunno. Il progetto rientra nel Piano Periferie, con cui vogliamo creare nuovi luoghi di socialità che rendano più belli e vivibili i nostri quartieri".

"Siamo molto contenti che questo progetto stia partendo", afferma Antonella Bruzzese, assessore all'urbanistica del Municipio 3: "E' frutto di un percorso corale in cui il Municipio 3 ha avuto un ruolo importante, raccogliendo le istanze del territorio e portandole al tavolo di progettazione con gli uffici tecnici. Un bell'esempio di collaborazione tra le associazioni - prima tra tutte Vivi Lambrate - il Municipio e l'amministrazione centrale".