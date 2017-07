Maxi rissa tra punkabbestia e ambulanti, sei indagati

Rissa sventata in piazzale Bottini, a Lambrate, all'una di pomeriggio del 26 luglio, grazie all'intervento di una pattuglia mista tra esercito e carabinieri.

Sono stati presi di mira alcuni bengalesi che vendono accessori per cellulari su bancarelle improvvisate in piazza. Una decina, forse più, di persone italiane, tra cui alcuni punkabbestia, li ha accerchiati iniziando a stuzzicarli, a prendere in mano la merce, fino a provocare un tafferuglio generale durante il quale le bancarelle sono state divelte per utilizzare le gambe a mo' di piccole spranghe.

All'arrivo dei militari il gruppo si è disperso, ma sei persone sono rimaste sul posto: tre bengalesi (di quasi quarant'anni, con precedenti) e tre italiani (ben più giovani: tra i 18 e i 25 anni). Tutti e sei sono stati indagati per rissa. Uno dei bengalesi ha avuto anche bisogno di cure mediche al pronto soccorso per le contusioni ricevute.