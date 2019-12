Via Bassini, blitz di residenti e ricercatori del Poli per bloccare il taglio degli alberi

Blitz nell'area del cantiere del parco di via Bassini, di fronte al Politecnico, da parte di un gruppo di studenti, ricercatori e docenti dell'ateneo insieme a residenti della zona, per "bloccare" i lavori che prevedono il taglio e lo spostamento di 140 alberi per fare posto al nuovo dipartimento di Chimica. Lavori che sono stati sospesi «in attesa della commissione convocata in consiglio comunale con lo scopo di rivedere nella sua interezza il progetto del Politecnico», come spiega in una nota il gruppo consiliare di sinistra radicale "Milano in Comune".

La protesta è scattata alle nove di martedì mattina e non è la prima: già altre voltte residenti, studenti e ricercatori hanno effettuato presidi nell'area, sottolineando che del progetto e soprattutto della sua portata in riferimentto agli alberi non si sapeva praticamente niente. La scorsa settimana erano iniziati in assoluta sordina i lavori, poi appunto sospesi.

I residenti, i ricercatori e gli studenti del Politecnico proseguono da novembre l'agitazione: una "sponda" è stata trovata proprio a Palazzo Marino con il consigliere ecologista del Pd Carlo Monguzzi, presidente della commissione ambiente, che ha deciso di esporsi e stare dalla parte di chi sta protestando. E per mercoledì mattina è previsto un sopralluogo del comitato tecnico di agronomi per valutare complessivamente lo stato degli alberi.