Arrestati due uomini: in auto nascondevano oltre un quintale e mezzo di marijuana

Li hanno seguiti da Monza fino a Milano. Hanno atteso che il primo uomo consegnasse al complice "il tesoro" e che iniziassero le operazioni di scarico. Quindi, al momento giusto, sono entrati in azione.

Colpo grosso dei carabinieri del nucleo investigativo di Monza, che sono riusciti a mettere le mani su centosessanta chili di marijuana e ad arrestare due uomini. Si tratta di due cittadini albanesi di ventinove e trentatré anni, entrambi incensurati.

I militari hanno iniziato a pedinare il più giovane dei due - che si trovava a bordo di una monovolume - dal capoluogo brianzolo. Arrivato a Milano, in zona Lambrate, il ventinovenne ha consegnato l'auto all'amico, che è entrato in un box e ha iniziato a scaricare la merce.

A quel punto, i carabinieri sono entrati in azione, hanno bloccato i due e sequestrato la droga, suddivida in ventidue colli e già pronta per essere venduta al dettaglio.

Nella cantina della cada del ventinovenne, un appartamento a Legnano, gli stessi militari hanno trovato altri undici chili e mezzo di marijuana. Per i due si sono aperte le porte del carcere di San Vittore con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini dei carabinieri proseguono invece per capire da chi la coppia avesse ricevuto la droga e a chi la stessa droga fosse destinata.