Milano, trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione in un'area dismessa

Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel pomeriggio di mercoledì 9 agosto in via Caduti da Marcinelle a Milano (zona Lambrate). Il fatto è stato reso noto dalla Questura di Milano.

Il cadavere, secondo quanto trapelato, è stato notato intorno alle 14.45 in una cascina abbandonata vicino ai capannoni dell'ex stabilimento Innocenti. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi. Al momento non è ancora stata identificata: sembra che non avesse con sé i documenti.

Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori. Il pm di turno Enrico Pavone ha disposto l'autopsia: saranno i medici legali a stabilire con certezza la causa della morte. Tutte le piste sono aperte, nessuna esclusa.