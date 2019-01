Bombole del gas e amianto nell'area occupata a Lambrate: "E' pericoloso"

Decine di bombole del gas all'interno dell'area abbandonata di via Arrighi 18 a Lambrate, occupata abusivamente da alcuni mesi. La segnalazione è arrivata da alcuni residenti del quartiere ed è stata raccolta da Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, che ha lanciato l'allarme ritenendo che questa situazione sia potenzialmente pericolosa e vada meglio approfondita.

Non sarebbe noto, infatti, se le bombole del gas siano piene o vuote, ma dato che l'edificio è abitato si può desumere che alcune di queste bombole siano piene. Inoltre, anche le bombole del gas vuote sono comunque pericolose per possibili scoppi e incendi, e andrebbero smaltite in maniera più consona.

Non è tutto: secondo quanto riferisce De Corato, nell'edificio sarebbe presente amianto in condizioni precarie. Con il rischio che quindi le fibre si diffondano nell'aria. "Comune, forze dell'ordine, autorità sanitarie provvedano ad intervenire con celerità", è la conclusione dell'assessore.