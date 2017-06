Picchia con violenza la sua ex che non vuole più saperne di lui

Aveva deciso di lasciare il suo ragazzo ma questo continuava ad importunarla e infastidirla. Così ha chiesto un incontro chiarificatore per spiegargli che non sarebbe più tornata con lui. I due giovani (una ecuadoregna di 25 anni e un connazionale di 23) si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio di domenica 18 giugno in piazza Aspromonte.

Appena hanno iniziato a discutere, lui l'ha letteralmente trascinata a casa sua, in via Vallazze 26, e ha iniziato a picchiarla con forza. Lei ad un certo punto è riuscita a scappare sul balcone, pronta a chiamare per chiedere aiuto, ma il 23enne l'ha raggiunta e le ha strappato il cellulare. Lei, però, se l'è ripreso e si è fatta largo per uscire dall'appartamento.

In strada ha chiamato il 112 e una pattuglia di carabinieri è accorsa sul posto, trovando la giovane in stato di fortissima agitazione. I carabinieri sono saliti all'appartamento e hanno arrestato l'ecuardoregno. E' zeppo di precedenti per rapine e porto di coltelli, tanto che era in affidamento in prova. Frequenta giovani sudamericani tra Rozzano e Corsico: gli investigatori ipotizzano che sia vicino alla gang Trebol, ma gli accertamenti sono in corso.

Quanto alla ragazza, è stata portata al pronto soccorso del Città Studi e medicata dai sanitari, che le hanno dato dieci giorni di progonosi.