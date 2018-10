Ricercato in tutta Europa: militare della Legione straniera arrestato nell'hotel in centro

Aveva tenuto con sé tutti i documenti militari e aveva posticipato la loro scadenza. La sua speranza, evidentemente, era di farla franca in caso di controlli. Ma alla fine non gli è servito a nulla.

Un uomo di trentasei anni, nato in Ucraina ma cittadino estone, è stato arrestato alle quattro della notte tra giovedì e venerdì in un albergo di via Panfilo Castaldi, pieno centro, a Milano. Poco prima gli agenti avevano ricevuto un "alert alloggiati": una sorta di notifica che viene inviata in automatico alle forze dell'ordine quando un ricercato si registra in una struttura pubblica.

Al loro arrivo, i poliziotti hanno scoperto che il 36enne era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità estoni nel 2015 per una condanna definitiva per reati di droga.

Per farsi identificare il ricercato ha fornito agli agenti dei documenti militari della Legione straniera francese - tra cui una carta d'identità militare - che presentavano tutti una data di scadenza successiva all'ordine di cattura.

In poco tempo, però, gli agenti hanno accertato che i tesserini erano stati modificati e che l'uomo era stato effettivamente arruolato ma congedato dalla Legione prima del 2015. I documenti sono quindi stati sequestrati e il 36enne è stato arrestato.