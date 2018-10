Milano, incidente in viale Regina Giovanna: auto finisce sui binari del tram, mezzi bloccati

Evidentemente non deve essersi accorto che la strada "normale" era terminata. E così è finito in un guaio senza via d'uscita.

Singolare incidente verso le 20.30 di giovedì sera in viale Regina Giovanna, zona Porta Venezia, dove un'auto - una Bmw - si è letteralmente incastrata sui binari del tram. Probabilmente, l'uomo alla guida della berlina proveniva da viale Tunisia e ha cercato di proseguire la sua corsa andando dritto, ma all'imbocco del viale è finito nella corsia riservata ai mezzi Atm.

Non contento - così mostrano le foto - il conducente avrebbe anche cercato di proseguire, ma dopo qualche decina di metri è stato costretto ad arrestare la sua corsa.

Stesso destino anche per i tram 5 e 33, che hanno dovuto necessariamente interrompere il servizio fino a quando l'auto non è stata rimossa dai binari.

Non è la prima volta, anzi, che viale Regina Giovanna diventa teatro di incidenti del genere. A novembre 2014 era stata una Mercedes a tentare "l'avventura" sui binari, mentre a gennaio 2015 ci aveva provato una donna alla guida di una Smart. A gennaio del 2018, invece, era stata la volta di un'Audi. Per tutti gli automobilisti distratti multa più sanzione - pesante - per interruzione di pubblico servizio.

L'incidente - Foto Parcheggio selvaggio e incidenti stradali