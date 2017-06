Milano, auto sui binari: tram 5 e 33 fermi | Foto

Una macchina sui binari, naturalmente ferma. E un tram subito dietro, anche quello - inevitabilmente - fermo.

Incidente abbastanza singolare mercoledì pomeriggio in viale Regina Giovanna a Milano, zona Porta Venezia, dove un’auto è finita sui binari del tram all’incrocio con corso Buenos Aires. La donna alla guida, per causa ancora in corso di accertamento, è finita con la vettura nella corsia preferenziale riservata ai mezzi Atm e lì è rimasta “incastrata”.

A quel punto, Atm non ha potuto far altro che deviare le corse delle linee 5 e 33 in direzione Ortica e Lambrate.