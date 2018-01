Auto finisce sui binari del tram: mezzi bloccati, deve arrivare carro attrezzi

Una berlina Volkswagen, per cause da accertare, è finita sui binari di viale Regina Giovanna nella notte tra venerdì 26 gennaio e sabato 27, intorno all'una.

La macchina ferma ha bloccato la circolazione dei mezzi Atm, i tram 5 e 33. Sul posto, oltre al carro attrezzi per permettere la rimozione, anche la polizia locale per un'aspra multa al conducente.

Il fenomeno delle auto che finiscono sui binari del tram, purtroppo, è molto più comune di quanto si pensi a Milano: spesso gli automobilisti prendono 'scorciatoie' per saltare code non vedendo i tram arrivare, oppure si cercano parcheggi improbabili da cui poi non si è più in grado di uscire. Ogni volta, pesanti sanzioni e circolazione bloccata per ore.