"Deiezioni umane in via Mercadante": la via nel cuore di Milano trasformata in una latrina

Una via nel cuore di Milano trasformata in una toilette a cielo aperto. Succede in via Mercadante all'angolo con piazza Argentina (zona Buenos Aires) dove una sequenza di deiezioni ricopre la strada. "Non si tratta di padroni di cani maleducati, ma di umani che utilizzano questa via come bagno pubblico", denuncia Marco Cagnolati, consigliere del Municipio 3 (Forza Italia) che ha segnalato il fatto a Palazzo Marino.

"La 'via del gusto' prosegue fino alla fermata della metropolitana linea verde di Loreto dove anche sui muri c'è il fantastico profumo 'eau de pipì' che con il caldo accentua l'aroma e inebria i sensi — precisa il consigliere di minoranza —. Una sporcizia ed un degrado del genere non sono tollerabili".

Il consigliere del municipio 3 di Milano ha chiesto un intervento del Comune: "Chiedo si intervenga sia mediante pulizia ed disinfezione delle aree interessate ma soprattutto mediante pattugliamenti e controlli che sono più che mai necessari vista la situazione non ancora sanata di Benedetto Marcello relativa a degrado e parcheggiatori abusivi".