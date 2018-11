Milano, un'altra frenata brusca in metro: due persone ferite su un treno della M1 a Palestro

Ancora una frenata. Ancora feriti. Altro incidente in metropolitana a Milano, dove giovedì pomeriggio un treno della M1 si è fermato improvvisamente tra le stazioni di San Babila e Palestro.

Stando a quanto appreso, a bordo dei vagoni c'erano circa un centinaio di persone. Alcuni passeggeri - proprio a causa della frenata brusca, le cui cause sono tutte da accertare - hanno perso l'equilibrio e sono caduti.

Due di loro - una donna di sessantacinque anni e un anziano di ottantaquattro - hanno avuto bisogno delle cure dei medici sul posto ma hanno poi rifiutato il ricovero. Altri due, invece, poco dopo hanno chiesto l'intervento del 118 e sono stati trasportati in codice verde in ospedale. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazioni.

In mattinata si era verificato un incidente praticamente identico, sempre sulla linea rossa. In quel caso lo stop era avvenuto tra Bonola e Uruguay: tredici persone, tra cui due bimbi, sono finiti al pronto soccorso.

"Alle 7.47 una persona si è inoltrata in galleria alla stazione di Loreto e conseguentemente è stata disalimentata la linea per circa 10 minuti - la ricostruzione dell'incidente fornita dalla stessa Atm -. La persona è stata individuata e fermata dalla security Atm a Loreto e affidata al 118. Dopo l’interruzione, il treno alla stazione di Bonola si è delocalizzato rispetto al sistema - cioè non andava in marcia automatica -, rendendo necessaria la marcia manuale che impone una velocità massima di 15 km/h".

"Tra le stazioni di Bonola ed Uruguay - ha chiarito l'azienda - vi è un leggero dislivello che ha portato ad una minima accelerazione fino a 18 km/h, situazione ritenuta anomala, che ha innescato l’attivazione del sistema di emergenza, e quindi la brusca frenata".