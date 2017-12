Milano, colpo grosso in un negozio del centro: rubate pellicce per un valore di 30mila euro

Ladri in azione in centro a Milano. Nella notte tra mercoledì e giovedì, alcuni malviventi - ancora ignoti - sono riusciti a svaligiare la pellicceria Eivissa di via Melzo, zona Porta Venezia, portando a casa un bottino di circa trentamila euro.

Verso le 3.30, secondo quanto finora accertato dalla polizia, i ladri hanno forzato la saracinesca e hanno fatto ingresso nel locale. Poi, hanno afferrato quaranta capi tra pellicce e montoni e hanno fatto perdere le proprie tracce.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto - l'allarme è partito da alcuni residenti della zona -, i malviventi erano già spariti nel nulla. A quel punto, il titolare del negozio, un italiano di sessantanove anni, non ha potuto far altro che fare la conta dei danni.