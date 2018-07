Milano: si avvicina a due ragazze e mostra loro le parti intime. Arrestato

In piazzale Oberdan era in corso la "notte bianca" del Pride 2018, dopo il corteo e gli interventi dal palco. Verso le dieci meno venti di sera, sabato 30 giugno, due ragazze italiane di 19 anni erano appoggiate alle transenne della piazza quando si è avvicinato un uomo di 35 anni che ha iniziato a molestarle.

Il 35enne in particolare - riferisce la questura milanese - si è strusciato su di loro, poi si è slacciato i pantaloni e ha mostrato le parti intime. Le giovani si sono subito allontanate chiedendo aiuto e la polizia, sul posto, ha arrestato l'uomo in flagranza. E' un egiziano regolare in Italia. Successivamente le 19enni hanno sporto denuncia.