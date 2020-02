Maxi controlli in zona Benedetto Marcello: 8 mila euro di multe ai negozi

Maxi controlli, venerdì 14 febbraio, nella zona di via Benedetto Marcello: il risultato è di due persone arrestate (per spaccio in flagranza) e un denunciato (per furto). Ma anche di sanzioni amministrative per più di 8 mila euro a negozi dei dintorni.

Andiamo con ordine. I due arrestati sono senegalesi, hanno 22 e 24 anni ed entrambi alcuni precedenti. Perquisiti dai carabinieri dopo essere stati sorpresi a spacciare hashish, sono stati trovati con 70 euro in tasca, dei quali non hanno saputo giustificare la provenienza. L'uomo denunciato, invece, è del Ruanda e ha 35 anni. Aveva rubato un bracciale da un negozio di via Petrella ma era stato bloccato dal titolare dell'esercizio commerciale e "consegnato" ai carabinieri. Oltre che di furto, risponde della violazione delle norme sull'immigrazione.

Complessivamente sono state controllate 35 persone. Nel contempo, l'unità annonaria della polizia locale ha controllato 13 attività commerciali tra via Benedetto Marcello, via Petrella, viale Andrea Doria e piazza Caiazzo. Le multe ammontano a 8.168 euro per violazioni sul regolamento di igiene, la somministrazione senza requisiti sanitari, la vendita promiscua di carni, l'utilizzo di borse di plastica non in regola (con tanto di sequestro di 5.800 sacchetti), la mancata indicazione del divieto di fumo, la modifica del ciclo produttivo e l’assenza del direttore tecnico.