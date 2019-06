Polemiche sul palazzo "troppo scuro". La commissione paesaggio non approva: "Schiarirlo"

Prima le polemiche sui social netwpork, ora lo stop del Comune di Milano. Il palazzo in ristrutturazione in via Farneti 8, zona viale Abruzzi, non avrà la facciata nera, o per meglio dire grigio scura. Il responso della commissione comunale sul paesaggio è chiaro.

Il progetto originale prevedeva un colore giallo ocra molto simile a quello originale dell'edificio, costruito nei primi anni del '900. Poi però i costruttori hanno presentato una richiesta di variante, una sorta di antracite che avrebbe "annerito" notevolmente l'aspetto del palazzo. In tempo di social la notizia si era diffusa parecchio e diversi residenti nel quartiere hanno contestato la variante, con tanto di raccolta firme.

"Schiarire" la facciata

I residenti reclamano che i colori abituali della zona sono pastello, e variano tra beige, giallo e rosa. Quel grigio scuro non sarebbe stato "armonico". Nel frattempo, come detto, la commissione paesaggio si è espressa e non ha approvato il progetto per alcune questioni tecniche, non solo per il colore. Per il quale, comunque, viene raccomandato quantomeno di "schiarire" la facciata di almeno due tonalità di grigio. Lo conferma, su Facebook, l'assessore all'urbanistica del Municipio 3 Massimo Scarinzi.

Nel frattempo sono già in vendita i 21 appartamenti del palazzo, che si chiama "Progetto Aria Milano". Si parte da monolocali di 39 metri quadrati che costano quasi 290 mila euro, quindi circa 7.300 euro al metro quadrato.