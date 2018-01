Sfiorata la tragedia a Milano: 80enne precipita dalle scale nel suo palazzo

Sfiorata la tragedia martedì mattina in via Melzo, zona Porta Venezia. Intorno alle dieci e un quarto un uomo di ottant'anni è precipitato dalla tromba delle scale, per cause ancora da definire. E' successo al civio 19.

Sul posto la polizia per ricostruire l'esatta dinamica e i sanitari del 118 con un'ambulanza ed una automedica.

L'anziano è stato trasportato dai sanitari al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita.