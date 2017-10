E' usato da prostitute e clienti: il questore chiude un bagno chimico

E' forse la prima volta che, per ordine pubblico, vengono chiusi dei bagni pubblici. Succede in via Benedetto Marcello, zona Porta Venezia, per decisione della questura.

Motivo: il fenomeno della prostituzione. In pratica, i wc chimici venivano utilizzati per i rapporti sessuali in alternativa alle (più costose) camere degli alberghi del quartiere.

I residenti si sono arrabbiati moltissimo. E la questura ha deciso di prendere un provvedimento duro e, forse, senza precedenti.