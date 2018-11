Rapinatore irrompe in farmacia, terrorizza i dipendenti e scappa con la cassa: si indaga

Cappuccio della felpa calato sul volto e fare minaccioso. Senza armi. È entrato in azione così nella serata di mercoledì 31 ottobre il rapinatore che ha derubato una farmacia di Corso Buenos Aires a Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 22, come raccontato dagli stessi farmacisti agli agenti della questura di Milano. Il malvivente, descritto dai testimoni come un italiano sui trent'anni, si è avvicinato al bancone e ha cercato di impadronirsi del contenuto di alcune casse chiuse, poi ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare l'incasso ed è scappato in direzione della periferia. Sul caso indagano gli agenti di via Fatebenefratelli.

La farmacia, come reso noto dagli investigatori, era stata rapinata nei giorni scorsi e il "colpo" era stato messo a segno con lo stesso modus operandi. Non è escluso che ci sia la stessa persona dietro ai due fatti.