Entra in farmacia con una pistola, prende a schiaffi un dipendente e scappa con la cassa

È entrato in farmacia con una pistola nei pantaloni. Si è avvicinato al bancone, ha mostrato la l'arma e poi ha colpito il farmacista con uno schiaffo. Attimi di tererore giovedì pomeriggio in via Gustavo da Modena a Milano (zona Porta Venezia). L'epilogo? Il malvivente è scappato con circa 300 euro in contanti: tutto quello che c'era nel registratore di cassa.

La rapina è avvenuta intorno alle 17.40, secondo quanto riferito dagli agenti della Questura di Milano. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine che hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita: il dipendente, nonostante il malrovescio ricevuto, ha rifiutato le cure dei sanitari del 118.

Secondo quanto riferito dai testimoni alla polizia il rapinatore aveva il volto travisato da un paio di occhiali da sole, un cappello da baseball in testa e un accento italiano.