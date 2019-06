Accerchiato, accoltellato e rapinato con nel cuore della notte: paura per un ragazzo

Un ragazzo di 23 anni è stato aggredito, malmenato e rapinato nella notte tra venerdì e sabato 29 giugno in via Lecco a Milano (zona Porta Venezia). E uno dei tre aggressori, un marocchino di 31 anni, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 2.15 quando la vittima — un ragazzo somalo di 23 anni — è stato avvicinato da altri quattro ragazzi che si sono avvicinati con la scusa di chiedere una sigaretta. In pochi istanti lo hanno aggredito e minacciato: gli hanno portato via il portafogli e il cellulare. Poi uno di loro ha rotto una bottiglia e lo ha colpito con i cocci all'avambraccio.

Il 23enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato al pronto soccorso della Multimedica di Sesto in codice giallo, mentre l'uomo che lo ha ferito è stato arrestato dai poliziotti poco dopo. Per lui sono scattate le manette con le accuse di rapina aggravata in concorso e lesioni personali.